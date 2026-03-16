قال البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من قصر بعبدا: "نعبّر عن تقديرنا للرئيس جوزاف عون وعمله في قيادة الدولة اللبنانية، وندعم كل خطوة يقوم بها لما فيه خير لبنان، كما نؤيّد الجيش اللبناني وقائده ".

اضاف:"سمعت كلاماً مطمئناً من الرئيس عون. نحن ندعم مسيحيي الأطراف، فهم سياج لبنان الموجودون على الحدود، وهم جزء أساسي من هذا الوطن، لذلك نحترمهم وندافع عنهم ونشجّعهم وسأتصل براعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، وأتمنى عليه أن يقيم في بلدة رميش ممثلاً للبطريرك".