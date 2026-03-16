نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً أفادت فيه بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان، في إطار مساعٍ لإضعاف مواقع حزب الله وتعزيز الدفاعات عن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل.



وبحسب التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من الفرقة 91 دخلت عدة مناطق في جنوب لبنان ضمن جهود لتوسيع ما وصفه بـ"منطقة الدفاع الأمامي" على طول الحدود.



وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت داخل ما تصفه إسرائيل بـ"المنطقة الأمنية" لمسافة تتراوح بين 7 و9 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



ولفتت الصحيفة إلى أن المرحلة الأكثر أهمية من العملية بدأت قبل يومين، عندما تقدمت القوات إلى عمق أكبر في جنوب لبنان، مدعومة بتمهيد ناري كثيف من المدفعية وسلاح الجو بهدف تهيئة المنطقة قبل التقدم البري.



وخلال العملية، نقل التقرير عن الجيش الإسرائيلي قوله إن القوات واجهت عناصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتل عنصرين وتدمير بنى تحتية عسكرية.



وأضافت الصحيفة أن النشاط العسكري يستهدف مواقع رئيسية للحزب ضمن مساعٍ لتفكيك بنيته العسكرية وإزالة التهديدات التي تواجه سكان شمال إسرائيل.



ووفق التقرير، نفذت وحدات المدفعية وسلاح الجو ضربات على أهداف متعددة في المنطقة قبل دخول القوات البرية، وذلك لتقليص المخاطر في بيئة العمليات.



وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل تنفيذ مهام دفاعية على طول الحدود لحماية التجمعات السكنية في منطقة الجليل.



وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أن قواته ستواصل العمل "بحزم" ضد حزب الله، الذي قال إنه اختار الانخراط في القتال والعمل بدعم من إيران، مؤكداً أنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين.



كما نقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في القيادة الشمالية تقديره أن المعارك في لبنان قد تستمر حتى عيد شافوعوت اليهودي أواخر شهر أيار، مع السعي إلى استغلال الحرب الجارية مع إيران لتوجيه ضربة كبيرة إلى حزب الله.