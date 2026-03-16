إسرائيل تنفي أي توجّه لديها لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب
16 March 2026
30 mins ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:خلافاً لكل ما يُشاع ويُقال هنا وهناك، لم يتلقّ لبنان الرسمي أي ردّ إسرائيلي إيجابي على مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوقف الحرب، في وقت اكّدت أوساط معنية لـ»الجمهورية»، انّ إسرائيل التي تقف خلف التسريبات المتفائلة بانعقاد المفاوضات المباشرة مع لبنان، يبدو انّها تخطّط لتحقيق إنجازات عسكرية في الميدان قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولذلك تحاول عسكرياً احتلال منطقة جنوب الليطاني كاملة، وفرض شروط قاسية على لبنان.
وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، إنّ الكلام الإسرائيلي على المفاوضات مع لبنان ليس في الواقع سوى دخان للتمويه على دخان الحرب التي يمضي الإسرائيليون في تصعيدها، إذ واصلوا أمس ضرباتهم العنيفة من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي، وارتكبوا مجازر جديدة بحق المدنيين. ولكنهم، في الموازاة، تقدّموا على الأرض إلى وسط بلدة الخيام، حيث دارت معارك عنيفة في مواجهتهم. وكذلك على الخط المؤدي إلى الطيبة، حيث أعلن «حزب الله» تدمير دبابة «ميركافا». وقد واصل «الحزب» في المقابل، إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل والمناطق القريبة في داخلها.
وهذا المناخ الميداني المتفجّر، ترافق مع موقف لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، يقود عملياً إلى إسقاط كل الاتصالات التي ظهرت بنحو مفاجئ قبل يومين، بين بيروت وباريس وتل أبيب، بهدف إطلاق مفاوضات مباشرة في العاصمة الفرنسية بناءً على مشروع أعدّته، وكشفت بعض خطوطه بشكل غير رسمي. فقد أعلن ساعر صراحة، أنّ حكومته لا تخطّط حالياً لمفاوضات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة. وقال: «نتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع «حزب الله» من إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وفيما أفادت «أ ف ب» أنّ إسرائيل تنفي أي توجّه لديها لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب، لوحظ أنّ الإسرائيليين عمدوا في اليومين الأخيرين إلى توزيع كثير من السيناريوهات عبر الإعلام، عن احتمالات التفاوض مع لبنان وطبيعته وأهدافه، ومن ذلك ما بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أنّ الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر زار الرياض و«ناقش تسوية محتملة لوقف النار مع لبنان». ولكن لا تأكيد من أي مصدر معني لهذه الأنباء.
Just in
08 :07
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز" تتمة
08 :05
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان تتمة
08 :04
رويترز: طيران الإمارات تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود اليوم الاثنين
07 :54
07 :51
ترامب: إيران أولاً وبعدها هذا البلد..! (Skynews) تتمة
07 :49
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من منعطفات عاريا باتجاه الجمهور
عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
المقاومة تكثّف عملياتها: الاشتـباكات مستمرة في قرى الحافة
مديرة الـ«C.I.A» في لبنان تعهدت بتسفيره: لبنان يطالب السفارة الأوكرانية بتسليمه عميلاً لـ «الموساد»
لبنان الرسمي إلى التفاوض بعد هدنة أقصاها شهر
إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
لبنان: الحزب يستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس!
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا
"رويترز" عن مصدرين إسرائيليين: محادثات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
"التقدمي" في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط: لاستعادة منطق الدولة ومنع تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين
المكتب التربويّ في التيّار يستنكر استمرار سقوط معلّمين وأساتذة وتلاميذ ضحايا للعدوان الغاشم
نائب حزب الله: ليكن بعض المسؤولين الرسميين وطنيين بمستوى الشعب
نتنياهو يدحض الشائعات في فيديو عبر “أكس”: اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت
EXCLUSIVE
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود
Just in
-
08 :07
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز" تتمة
-
08 :05
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان تتمة
-
08 :04
رويترز: طيران الإمارات تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود اليوم الاثنين
-
07 :54
-
07 :51
ترامب: إيران أولاً وبعدها هذا البلد..! (Skynews) تتمة
-
07 :49
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من منعطفات عاريا باتجاه الجمهور
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
-
-
-
16 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
-
-
-
16 March 2026
-
ترامب: إيران أولاً وبعدها هذا البلد..!
-
-
-
16 March 2026
-
فرنسا تقترح جهوداً لخفض التصعيد ونزع سلاح الحزب وإنهاء «عزلة» إيران
-
-
-
16 March 2026
-
أميركا تكشف عن كلفة الحرب على إيران حتى الآن
-
-
-
16 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
-
-
-
16 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 آذار 2026
-
-
-
16 March 2026
-
إسرائيل تشنّ "موجة ضربات واسعة النطاق" على إيران
-
-
-
16 March 2026
-
المقاومة تكثّف عملياتها: الاشتـباكات مستمرة في قرى الحافة
-
-
-
16 March 2026
-
مديرة الـ«C.I.A» في لبنان تعهدت بتسفيره: لبنان يطالب السفارة الأوكرانية بتسليمه عميلاً لـ «الموساد»
-
-
-
16 March 2026