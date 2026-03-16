البناء: خفايا وكواليس

يقول مصدر دبلوماسي غربي إن مواصلة الحرب على إيران من واشنطن وتل أبيب بعدما تم التسليم بالفشل في إسقاط النظام والعجز عن فرض الاستسلام نقل زمام المبادرة ليد إيران التي باتت وحدها من يقرّر وقف الحرب لأن استعصاء التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب يجعل الوقف بدون اتفاق رهن قبول إيران التي لا تزال تظهر قدرة على التحمل تحت النار ومواصلة التصعيد عبر القبض على مضيق هرمز بين يديها والضغط به على الاقتصاد العالمي. وقد انتقل الأميركي إلى حالة الدفاع الاستراتيجي خشية انفلات أسواق الطاقة، مرة يحاول الاستعانة بالاحتياط الاستراتيجي النفطي ومرة برفع الحظر عن بيع النفط الروسي ومرة بالدعوة لحلف دولي لفتح المضيق، وكلها خطوات دفاعية للرد على الإمساك الإيراني بورقة المضيق وإذا نجحت إيران بمواصلة ذلك حتى حافة الانفجار الاقتصادي سوف يكون أي اتفاق لإنهاء الحرب لصالح إيران وأي وقف للنار دون اتفاق كامل لصالح إيران إيضاً ولو بدرجة أقل.



يؤكد طرف يعمل على خط الوساطة بين أميركا وإيران لتبادل التصورات حول إنهاء الحرب أن إيران وضعت تطبيقاً كاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل” شرطاً لأي اتفاق يُنهي الحرب بين أميركا و”إسرائيل” من جهة وإيران من جهة مقابلة، وأن معادلة التصعيد الإسرائيلي من جهة وفتح قناة التفاوض عن طريق باريس بين السلطة اللبنانية وحكومة الكيان من جهة موازية هي خطوات التفافيّة لفرض أمر واقع قبل الوصول إلى اتفاق بين إيران وأميركا، وأن المشكلة في المسارين الموازيين في التصعيد الحربي والتفاوض هو حزب الله الذي يملك قدرة صمود بوجه الحرب البريّة وكفاءة نارية عالية وقد رفع الغطاء عن مسار التفاوض، معلناً أنه غير معني بمخرجاته ويعتبره مساراً غير شرعيّ ونسفاً لاتفاق وقف النار الذي يشكل بالنسبة للثنائي أمل وحزب الله سقف أي بحث بحلّ.

اللواء: أسرار



تسود حالة من الترقُّب في أوساط بعض الوزراء على خلفية الأحاديث المتداولة عن تعديل في التركيبة الحكومية، بعد إقرار التمديد لمجلس النواب دستورياً!





تعرَّض مسؤول بارز في وزارة الخارجية لحملة سياسية مبرمجة، بسبب خطاب المندوب اللبناني في مجلس الأمن، والذي وجِّهت إليه إنتقادات واسعة على مواقع التواصل من بيئة المحور الإيراني!





أثارت جولة رؤساء الحكومات السابقين على الرؤساء الثلاثة إهتماماً سياسياً وديبلوماسياً سواءٌ بالنسبة للتوقيت أو المضمون!















نداء الوطن: أسرار



كشفت مصادر أميركية لـ "نداء الوطن" أن إسرائيل بدأت تنفيذ مخطط ميداني يقوم على تقطيع المناطق والمحافظات وعزلها عن بعضها على غرار ما جرى في قطاع غزة في خطوة قد تتطور خلال الأيام المقبلة إلى تشديد الحصار وفرض واقع جديد.



برزت صدمة لدى عائلات مهجّرة من حرب الـ 66 يومًا، ولا تزال عاجزة عن العودة إلى قراها، بعدما تبيّن أن جزءًا من المواد الإغاثية التي وزعتها جهات تدور في فلك "الثنائي" حاليًا على النازحين يعود تاريخها إلى 2024، ما أثار تساؤلات حول إدارة هذا الملف وحجم الهدر أو التوظيف السياسي للمساعدات.



علم أن المستهدفين الأربعة في فندق رمادا، وهم ثلاثة لبنانيين وإيراني هو المسؤول المالي لفيلق القدس في لبنان، كانت بحوزتهم حقائب مالية حضر عناصر من "الحزب" لأخذها ومنعوا الجهات الأمنية من مصادرتها وحصل إشكال فتدخل وسطاء من عين التينة وأصبحت الحقائب بعهدتهم.