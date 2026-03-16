أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، توجيه ضربات لبنى تحتية تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.



واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد، وفق ما أفاد إعلام محلي، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء في الصباح شمل أحياء عدة في المنطقة.



وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان بوقوع غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين.