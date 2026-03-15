نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:

-الحرس الثوري قد يحتفظ بالوقود النووي ليفاوض به ويدفعنا للتراجع



-تقديرنا لا يزال أن الحرب ستستغرق من ٤ إلى ٦ أسابيع



-مهمة مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع قبل تنفيذها

(New York Times)