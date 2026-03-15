كشف مسؤولان إسرائيليان لـ"رويترز" أن إسرائيل ولبنان قد يعقدان محادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين.

وأوضح المسؤولان أن هذه المحادثات قد تتناول ترتيبات أمنية أوسع، بينها مسألة نزع سلاح حزب الله في إطار أي تسوية محتملة.