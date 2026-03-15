اعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو عبر "أكس" ان اسرائيل تضرب إيران بقوة ومستمرون في لبنان وعلى الإسرائيليين البقاء دائما قرب الأماكن المحصنة.



ويأتي نشر الفيديو بعد موجة واسعة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن دخول نتنياهو في غيبوبة أو حتى وفاته، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وتساؤلات حول حقيقة وضعه الصحي.



وكانت هذه التكهنات تصاعدت بعد منشورات لعدد من المعلقين، من بينهم معلقة سياسية أميركية تحدثت عبر منصة "إكس" عن احتمال وجود "تغطية" على الحالة الصحية لنتنياهو، متسائلة عن سبب غياب المعلومات الرسمية.

كما زادت التكهنات بعد تقارير إعلامية أشارت إلى غياب نتنياهو عن اجتماع المجلس العسكري، وهو ما اعتبره البعض أمراً غير اعتيادي، فيما تداولت منشورات غير مؤكدة مزاعم عن دخوله في غيبوبة داخل مركز شيبا الطبي في تل هشومير.



في المقابل، نفى مكتب نتانياهو هذه الادعاءات، مؤكداً أنه "على قيد الحياة"، فيما جاء نشر الفيديو الأخير ليعزز هذا النفي ويظهره في حالة طبيعية وهو يجلس في أحد المطاعم.