طالبت بلدية أنصار أهلالي البلدة بإخلاء البلدة بشكل موقت حفاظًا على السلامة العامة، وذلك كإجراء احترازيّ حتى إشعار آخر.





وأوضحت البلدية أنّ ذلك، بناءً على التهديدات التي وردت إلى الدفاع المدنيّ اللبنانيّ – فرع الدوير والتي طالت عددًا من قرى المنطقة.