يرصُد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الحشود العسكرية السورية والأجنبية على الحدود اللبنانية مع سوريا، والتي يُقدّر عددها وفق المعلومات بالآلاف وتنتشر على الحدود الممتدة من حوش السيد علي وبلدة القصر مروراً بمشاريع ريف القاع وزمريا في عرسال وصولاً الى سرغايا والنبي شيت ويملكون أسلحة ذات طابع هجومي. وبحسب المعلومات فإن التبريرات التي قدمتها السلطات السورية حول سبب هذا الإنتشار لم يُقنع السلطات اللبنانية ما أبقى القلق سيد الموقف.