نشر الجيش الإسرائيلي معلومات قال إنها استخباراتية تتعلق بالهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في ولاية ميشيغان الأميركية، مشيرًا إلى وجود صلة عائلية بين منفّذ الهجوم وأحد عناصر حزب الله.





وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال الجيش الإسرائيلي إن المعطيات الاستخباراتية تشير إلى أن إبراهيم محمد غزالي، القيادي في حزب الله، كان مسؤولًا عن إدارة عمليات الأسلحة ضمن فرع متخصص تابع لما وصفه بـ"وحدة بدر".





وأوضح أن هذه الوحدة مسؤولة عن إطلاق مئات الصواريخ باتجاه مناطق داخل إسرائيل خلال الحرب.







وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أيمن محمد غزالي، شقيق إبراهيم، هو من نفّذ الهجوم على كنيس يهودي في ولاية ميشيغان يوم الخميس الماضي.







كما أشار إلى أن إبراهيم محمد غزالي قُتل الأسبوع الماضي في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت موقعًا عسكريًا تابعًا لحزب الله.





كانت ولاية ميشيغان الأميركية قد شهدت، في الأيام الماضية، حادثة إطلاق نار استهدفت كنيسًا يهوديًا، ما أدى إلى استنفار أمني واسع في المنطقة.







وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أطلق مسلّح النار على مجموعة من الإسرائيليين في الموقع، ما أسفر عن سقوط نحو 11 قتيلاً، قبل أن تباشر الأجهزة الأمنية الأميركية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.







وقد أثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، خصوصًا مع تزايد التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى استمرار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة اللبنانية.