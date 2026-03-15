إفاد وزير الاقتصاد عامر البساط لقناة OTV بأن الخبز خط أحمر، ولدينا مخزون من القمح يكفي لشهرين ونصف، والبواخر لا تزال تصل بشكل طبيعي.

وأضاف أنه لا فيتو على العودة عن القرار الحكومي برفع الضريبة على صفيحة البنزين إلى 330 ألف ليرة، وكل الطروحات قيد الدرس، لكن يجب وضعها في إطارها العلمي لأن الإيرادات تنخفض.

أما بالمقارنة مع عام 2024، فتُقدَّر الخسائر الاقتصادية اليومية للحرب، من دون احتساب كلفة إعادة الإعمار، بين 60 و80 مليون دولار.