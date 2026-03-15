عامر البساط للotv: الخبز خط أحمر ... فتُقدَّر الخسائر الاقتصادية اليومية للحرب بين 60 و80 مليون دولار
15 March 2026
31 secs ago
source: tayyar.org
إفاد وزير الاقتصاد عامر البساط لقناة OTV بأن الخبز خط أحمر، ولدينا مخزون من القمح يكفي لشهرين ونصف، والبواخر لا تزال تصل بشكل طبيعي.
وأضاف أنه لا فيتو على العودة عن القرار الحكومي برفع الضريبة على صفيحة البنزين إلى 330 ألف ليرة، وكل الطروحات قيد الدرس، لكن يجب وضعها في إطارها العلمي لأن الإيرادات تنخفض.
أما بالمقارنة مع عام 2024، فتُقدَّر الخسائر الاقتصادية اليومية للحرب، من دون احتساب كلفة إعادة الإعمار، بين 60 و80 مليون دولار.
Just in
16 :46
بلدية أنصار دعت لإخلاء البلدة بشكل موقت تتمة
16 :40
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بحقائق الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تتمة
16 :25
خاص- الجيش يرصُد الحشود الأجنبية على الحدود تتمة
16 :18
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اغتلنا في لبنان يوم الجمعة الماضي فلسطينيا يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية
16 :13
سلسلة غارات على أطراف يحمر وقليا وزلايا في البقاع الغربي
16 :09
إسرائيل تزعم ارتباط حزب الله في هجوم ميشيغان تتمة
