عُثر على ابنة وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك ميتة داخل منزلها شمالي إسرائيل ليل السبت، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عُثر على شوشانا، البالغة من العمر 34 عاماً، وهي ابنة الوزيرة، ميتة داخل منزلها.



ونعت وزيرة المستوطنات ابنتها في منشور عبر "فيسبوك"، قائلة: "بقلب مفطور، أنعى رحيل ابنتنا الحبيبة شوشانا".



وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في ملابسات الوفاة، إلا أن التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه لا يُعتقد بوجود شبهة جنائية في الحادث.