لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر... بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار وعودة النازحين
15 March 2026
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:
اقترب لبنان وإسرائيل، أمس، من عقد أول جولة مفاوضات مباشرة في مسعى لوقف إطلاق النار، لكن لم يجرِ الاتفاق على الترتيبات بعد، إذ قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق على عقد اجتماع تم، لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء ولا مكانه، وذلك بوجود دعوتين من قبرص وفرنسا لاستضافة الاجتماع.
وقالت المصادر إنه لم يُحسم بعد ما إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيوافق على إرسال مندوب شيعي إلى الاجتماع، بالنظر إلى أن وفد المفاوضات لا يتضمن أي ممثل شيعي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ربط الرئيس بري أي إيجابية من قبله في موضوع التفاوض ومبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون بتحقيق شرطين أساسيين: «أولهما وقف إطلاق النار، وثانيهما عودة النازحين»، رافضاً الخوض في أي تفاصيل «قبل أوانها».
في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، من بيروت، إن «القنوات الدبلوماسية» متاحة لوقف الحرب في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده في دعم الدولة اللبنانية.
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
Bassil at a broad FPM meeting: time for national wisdom. Lebanon is neither a prize of war nor a bargaining chip
