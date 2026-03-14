شددت وزارة الخارجية في باريس على أن "لا خطة فرنسية" لوقف الحرب في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".



وقالت الوزارة في بيان: "دعمت فرنسا انفتاح السلطات اللبنانية على محادثات مباشرة مع إسرائيل واقترحت تسهيلها. يعود الى الطرفين، وفقط الى الطرفين، تحديد جدول أعمال هذه المحادثات".

