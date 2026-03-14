أعلن "حزب الله" في بيانات جديدة عن استهداف: تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخيّة، مربض مدفعية ‌‏العدو في مستوطنة ديشون بِصلية صاروخية، تجمع لجنود عند تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة، وتجمع لجنود عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا للمرّة الثانية بقذائف المدفعيّة".



وأفاد في بيان آخر "باشتباكات مباشرة مع قوّات جيش العدوّ في مدينة الخيام بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة، ولا تزال الاشتباكات مُستمرّة".