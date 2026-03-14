ارتكب العدو الاسرائيلي مساء اليوم مجزرة في بلدة ميفدون استشهد خلالها 4 مواطنين من آل صولي من بلدة الطيبة، عندما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على منزل كانوا يسكنون فيه، بعدما غادروا بلدتهم الطيبة الى ميفدون، حيث استشهد شاب من ال صولي وشقيقه وزوجته وولديهما.



وعملت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف من بيت الطلبة واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثامين الى مستشفيي الشيخ راغب حرب ونبيه بري الحكومي في النبطية.