كتبت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي على منصة إكس:

"١٤ آذار ١٩٨٩ هو اليوم اللي انطلقت فيه معركة السيادة والقرار الحر. من وقتها كان الخيار قاطع: الشرعية، الدولة، الجيش. بعد ٣٧ سنة، بعد في ناس ما تعلّمت إنو ما في خلاص للبنان إلا بدولة قوية وجيش يحموا المعادلة: سيادة لبنان فوق كل اعتبار، وقرار الدولة فوق أي مصلحة

وحتى ما يبقى قدرنا إنو كل جيل وفريق يخوض بدوره حرب تحرير لبنان، الدولة الموحدة والقوية بتحمي حدودها وسيادتها وبتتفاوض لتبني السلام وبتتفاهم مع سوريا وبتأمّن ضمانات دولية. هيك منحفظ ال١٠٤٥٢ وكلنا منكون أبناء وبنات الدولة وانصار الجيش.