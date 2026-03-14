أعرب الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، عن رفضه "القاطع لأي مسار يقود إلى التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني، تحت أي عنوان أو ذريعة، لما يحمله هذا الخيار من مخاطر سياسية ووطنية تمسّ جوهر الحقوق اللبنانية وسيادة البلاد".



وحذّر الدولة اللبنانية "من أن الذهاب إلى مثل هذا المسار لن يؤدي إلى تثبيت الحقوق أو حمايتها، بل سيمنح العدو فرصة لابتزاز لبنان وفرض مزيد من الشروط والضغوط، في ظل ميزان قوى يسعى العدو من خلاله إلى انتزاع تنازلات تدريجية تمسّ الأرض والحقوق والثروات الوطنية".



ولفت الى أن "التجارب السابقة تؤكد أنّ التفاوض مع العدو غالباً ما يتحول إلى مسار تنازلي، حيث يحاول العدو فرض وقائع جديدة مستفيدًا من الضغوط الدولية والظروف السياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى التفريط بحقوق كبيرة لا يملك أي طرف في الداخل اللبناني تفويضًا للتنازل عنها".



ورأى أنّ "الأجدى بالحكومة اللبنانية، بدل الذهاب إلى طاولات تفاوض مشبوهة النتائج، البحث الجدي في سبل تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره الكامل في حماية السيادة الوطنية".