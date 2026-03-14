القومي: نرفض أي مسار يقود إلى التفاوض المباشر مع العدو
14 March 2026
source: tayyar.org
أعرب الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، عن رفضه "القاطع لأي مسار يقود إلى التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني، تحت أي عنوان أو ذريعة، لما يحمله هذا الخيار من مخاطر سياسية ووطنية تمسّ جوهر الحقوق اللبنانية وسيادة البلاد".
وحذّر الدولة اللبنانية "من أن الذهاب إلى مثل هذا المسار لن يؤدي إلى تثبيت الحقوق أو حمايتها، بل سيمنح العدو فرصة لابتزاز لبنان وفرض مزيد من الشروط والضغوط، في ظل ميزان قوى يسعى العدو من خلاله إلى انتزاع تنازلات تدريجية تمسّ الأرض والحقوق والثروات الوطنية".
ولفت الى أن "التجارب السابقة تؤكد أنّ التفاوض مع العدو غالباً ما يتحول إلى مسار تنازلي، حيث يحاول العدو فرض وقائع جديدة مستفيدًا من الضغوط الدولية والظروف السياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى التفريط بحقوق كبيرة لا يملك أي طرف في الداخل اللبناني تفويضًا للتنازل عنها".
ورأى أنّ "الأجدى بالحكومة اللبنانية، بدل الذهاب إلى طاولات تفاوض مشبوهة النتائج، البحث الجدي في سبل تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره الكامل في حماية السيادة الوطنية".
Just in
20 :59
البحرين تعلن توقيف ستة أشخاص بتهمة "نشر أخبار كاذبة" مرتبطة بالهجمات الإيرانية
20 :57
خاص- بين خارك وهرمز: التصعيد يرسم ملامح مرحلة جديدة تتمة
20 :54
وزير الطاقة الأميركي: أيام تهديد إيران لأمن الطاقة لأميركا وحلفائها تقترب من نهايتها
20 :32
غارة من طيران العدو الاسرائيلي على بلدة القنطرة في جنوب لبنان
20 :30
حزب الله: استهدفنا حيفا وجنودا وآليات للعدو في مشروع الطيبة وعقبة رب ثلاثين
20 :28
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة
Other stories
١٤ آذار… بين الذّاكرة الوطنيّة وواجب مناصرة الجيش (جومانا ناهض)
أبو زيد محذراً من الفتنة الداخلية: الحرب مستمرة والمطلوب حماية لبنان
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 826
وزارة الصحة: الاستشفاء مغطّى 100% ومن يفرض فروقات سيُحاسَب
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
اليونيفيل: إصابة أحد جنودنا بعد استهداف موقع لنا بالقرب بلدة ميس الجبل
مشاورات بين رؤساء الثلاث لتشكيل وفد تفاوضي وماذا عن مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي ؟
Bassil at a broad FPM meeting: time for national wisdom. Lebanon is neither a prize of war nor a bargaining chip
قبلان: أي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - الأمن الغذائي تحت الضغط: لا بواخر قمح!
سلام يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: دعم كامل للحكومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
وزارة الصحة: هذه هي الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين
هيكل يلتقي غوتيريش: تشديد على تطبيق القرار 1701 ودعم الجيش
معلوف: شعار "حرية، سيادة، استقلال" ما كان الا قناعة راسخة عم تنتقل من جيل لجيل و مكملين
الجيش الاسرائيلي يجدد تحذيره لسكان الضاحية
البستاني: ادعو المصرف المركزي الى توحيد التعميمين ١٨٥ و ١٦٦ فوراً
أمل ابو زيد: السيادة والحرية والاستقلال تحتاج دائماً إلى قائد يجرؤ على قول كلمة الحق
خاص- بين خارك وهرمز: التصعيد يرسم ملامح مرحلة جديدة
14 March 2026
أكسيوس: مقترح فرنسي لانهاء الحرب في لبنان وهذه تفاصيله
14 March 2026
١٤ آذار… بين الذّاكرة الوطنيّة وواجب مناصرة الجيش (جومانا ناهض)
14 March 2026
أبو زيد محذراً من الفتنة الداخلية: الحرب مستمرة والمطلوب حماية لبنان
14 March 2026
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش
14 March 2026
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 826
14 March 2026
وزارة الصحة: الاستشفاء مغطّى 100% ومن يفرض فروقات سيُحاسَب
14 March 2026
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
14 March 2026
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
14 March 2026
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
14 March 2026