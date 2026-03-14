تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
14 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تبذل جهوداً لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية، والعمل على جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأشار غوتيريش إلى أن سلامة أراضي لبنان استمر انتهاكها، مؤكداً أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى وقف فعلي لإطلاق النار.
وحذّر من أن هناك خطراً حقيقياً من أن يتحول جنوب لبنان إلى منطقة غير مأهولة نتيجة الحرب، لافتاً إلى أن مناطق عدة في لبنان باتت مسرحاً للدمار.
وأضاف أن الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء دفعت مئات آلاف المدنيين إلى النزوح، ما أدى إلى تعقيد حياتهم بشكل كبير.
وشدد غوتيريش على أن الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب، داعياً إلى حماية المدنيين وتفادي استهداف البنية التحتية.
كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووقف الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن يحترم حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للشعب والحكومة اللبنانية، إضافة إلى العمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701.
