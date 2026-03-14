Le chef du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé lors de la réunion élargie préparatoire à la conférence annuelle que le Liban ne fait pas face simplement à une crise, mais qu’il se trouve au cœur d’une épreuve existentielle. Il a souligné que nous voulons un Liban de 10 452 km², libre, souverain et indépendant, précisant qu’il ne doit pas être un butin de guerre, ni un objet de marchandage, ni un terrain livré aux autres, mais un véritable État.



Bassil a déclaré : le Liban n’est pas seulement le Mont-Liban, et il n’appartient ni uniquement aux chrétiens ni uniquement aux musulmans. Le Liban est un partenariat, et si ce partenariat tombe, le Liban tombe. Toutes les régions du Liban nous sont chères : non à la fragmentation du Liban, non à sa division, non à son absorption.



Il a insisté sur le fait que la Bekaa n’est pas en marge du Liban mais sa porte orientale : celui qui laisse la Bekaa faible laisse le Liban exposé.

Il a également déclaré que le Sud n’est pas en marge du Liban mais sa forteresse (et, espérons-le, sa porte sud ouverte à la paix plutôt que fermée par la guerre). Celui qui abandonne le Sud abandonne la défense du Liban et le laisse affaibli.

Quant au Nord, il n’est pas en marge du Liban mais sa porte septentrionale et abrite sa deuxième capitale. Celui qui abandonne le Nord et le considère comme un appendice de la Syrie voisine laisse le Liban sans flanc.



Bassil a affirmé que la paix ne doit pas se faire au détriment du Liban mais dans son intérêt. Il a ajouté : « Le Liban n’est pas une patrie de substitution pour les Palestiniens et nous n’accepterons pas l’implantation permanente. Non à l’installation des Syriens au Liban et non à celle des Palestiniens au Liban ; oui au Liban comme patrie des Libanais. »

Il a déclaré que la question du déplacement des Syriens n’est pas une question politique mais une question de survie.



Bassil a expliqué : « Nous voulons la paix, c’est un choix de vie. Mais la paix ne se propose pas par le feu et le sang. Le Liban signe la paix par choix et non sous la contrainte de la guerre. »

Il a ajouté : « La paix est un choix et non un suicide, et elle ne peut pas être imposée par la force, car la force impose une reddition et non une paix. »



Il a affirmé : « Nous sommes pour la paix mais pas pour l’imposition d’une défaite, car la défaite engendre l’oppression et l’injustice, qui à leur tour engendrent l’explosion. Nous voulons une paix qui préserve la terre du Liban, ses frontières et sa souveraineté. »



Bassil a également déclaré que l’armée libanaise est la garantie : une seule armée unifiée, sans factions, car tous ses membres sont libres.

Il a ajouté : « Nous sommes avec l’armée et non avec les milices. L’armée signifie l’État, tandis que les milices signifient le chaos, et nous choisissons l’État plutôt que le chaos. »



Il a poursuivi : « Le Liban ne vit pas sur une île ; nous voulons organiser nos relations avec la Syrie sur la base du bon voisinage, du respect mutuel et de la coopération économique. »

Il a ajouté : « Avec la Syrie : ni tutelle ni rupture. Avec Israël, la relation doit se fonder sur la logique des droits des deux pays : notre droit à la terre et leur droit à la sécurité. »



Bassil a affirmé que le Liban n’est pas seulement une terre ou une superficie, mais un espace de liberté et de diversité, un modèle qui prouve que les différences n’empêchent pas de vivre ensemble mais enrichissent la coexistence. Si nous préservons cette idée, le Liban restera ; si nous la perdons, le Liban que nous connaissons disparaîtra.



Il a ajouté : « Notre responsabilité est de nous préserver les uns les autres afin de préserver le Liban : un Liban libre, souverain et indépendant. »



Bassil a poursuivi : « Personne ne demande quelle est la position du Courant, car elle est connue : 10 452 km² et pas un mètre de moins. Le Liban n’est pas seulement un territoire, c’est un État qui exige une seule armée, une seule terre et un seul peuple. Une seule armée sans armes en dehors de l’État ; une seule terre sans un mètre en moins ; un seul peuple sans composante en dehors de lui. »



Il a affirmé : « Voilà le Liban des 10 452 km², pas un mètre de moins. Celui qui veut abandonner abandonnera, mais le Courant patriotique libre n’abandonne ni sa terre ni son peuple. »



S’adressant aux militants du courant, il a déclaré : « Réjouissez-vous lorsque le Libanais pro-israélien, le Libanais pro-iranien ou le Libanais pro-syrien vous attaque, car cela signifie que votre position est purement libanaise. »



Il a ajouté : « N’ayez pas peur s’ils vous menacent de mort. Nous préférons mourir en Libanais libres plutôt que vivre en Libanais agents de quiconque. »



Il a poursuivi en s’interrogeant : « Voulez-vous que nous soyons un courant national libre et que nous disions à Israël de poursuivre ses agressions, ses bombardements, ses guerres et ses meurtres au Liban, voire d’occuper le Liban ? Et que nous ayons peur d’un officier israélien ? »



Il a ajouté : « Aussi voulez-vous que nous disions à l’Iran de prendre le Liban en otage dans sa guerre avec l’Occident et le Golfe, et de l’entraîner dans une guerre pour en payer le prix afin de sauver son régime et son projet ? »



Il a poursuivi : « De même voulez-vous que nous disions à la Syrie de s’infiltrer au Liban par l’est ou par le nord, d’attaquer une composante libanaise et d’occuper à nouveau son territoire, tout en laissant les déplacés et les armées ? Est-ce ainsi que l’on œuvre pour une paix tripartite israélo-libano-syrienne?



Il a affirmé que ceux qui ont collaboré dans le passé avec la Syrie, Israël ou l’Iran et l’ont oublié ne peuvent accuser le Courant patriotique libre. Selon lui, ce n’est pas le moment des comptes mais celui de la solidarité et de la protection du pays contre les divisions.



Bassil a déclaré : « Je ne veux juger ni attaquer personne à l’intérieur du pays, car le temps de la guerre est celui de la sagesse nationale. »



Il a appelé à ne pas céder aux provocations ou aux insultes, même en cas d’attaques verbales, affirmant que le rôle actuel est de rassurer la population et de promouvoir la solidarité.



Il a ajouté que la priorité est de s’occuper des déplacés, de garantir la paix intérieure, de promouvoir le dialogue et d’œuvrer à neutraliser le Liban afin de l’éloigner des conflits, tout en élaborant une politique nationale libre avec l’aide d’amis à l’étranger pour préserver l’entité libanaise et empêcher qu’elle ne devienne un tribut de guerre ou un prix de paix.



Il a conclu : « Le Liban est un faiseur de paix. Nous ne voulons pas qu’il soit une terre de guerre, mais une terre de paix. »