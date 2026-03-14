حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من أي تجاوز للدور السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أن المساس به قد يؤدي إلى تفجير الوضع في البلاد، في ظل الظروف السياسية والأمنية الحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وقال قبلان في تصريح إن "قضيتنا هي لبنان، وهذا يعني لبنان بميثاقيته وتكوينه الدستوري والتأسيسي والوظيفي، الأمر الذي يمنع اللعب بالنار سياسياً ووطنياً".



وأضاف: "بكل صراحة أقول إن حجر زاوية الشرعية في التكوين الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي اليوم هو الرئيس نبيه بري، وأي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد".



وشدد على أن "لبنان لا قيمة له من دون ميثاقيته"، محذراً من أن "اللعب بالنار نار تحرق كل شيء"، على حد تعبيره.



كما اعتبر قبلان أن "الأرض ونتائج معركة الإقليم لا تصبّ بمصلحة واشنطن وتل أبيب، ولن تصبّ أبداً بمصلحة هذا الحلف المهزوم".



وتابع قائلاً: "المطلوب أن نكون لبنانيين لا أميركيين ولا صهاينة"، مضيفاً أن "اللحظة تاريخ، والانتقام انتحار".



وختم محذراً من أن "السلطة السياسية التي تغامر تشعل فتيل انفجار شامل يطال كل لبنان".