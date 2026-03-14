تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والمعيشية من احتمال نشوء أزمة طحين، في ظل ما يتردد عن أن أي باخرة محمّلة بالقمح لم تدخل إلى لبنان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية. ويثير هذا الواقع قلقاً متنامياً لدى المعنيين بقطاع الأمن الغذائي، ولا سيما أن المخزون المتوافر في المطاحن يُستهلك تدريجياً لتلبية حاجات السوق اليومية.

وتحذّر مصادر في القطاع من أن استمرار تعطل حركة استيراد القمح قد يضع البلد أمام ضغط إضافي على مادة الطحين خلال فترة قصيرة، خصوصاً إذا لم تُستأنف عمليات الشحن والتفريغ في المرافئ في وقت قريب. ويزداد القلق مع اعتماد لبنان شبه الكامل على الاستيراد لتأمين القمح، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة أو التأمين البحري ينعكس مباشرة على الإمدادات.

وفي حال طال أمد التعطّل، قد يضطر المعنيون إلى اللجوء إلى إجراءات استثنائية لإدارة الكميات المتبقية، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز وتفادي حدوث انقطاع مفاجئ في الأسواق. لذلك تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت حركة البواخر ستُستأنف، أو أن البلد سيدخل مرحلة ضغط فعلي على مادة الطحين.