كتب الممثل جان بو جدعون...



اسمحلي إنحني قدّامك..



يا خيي…

أنا اليوم ما جايي قلك كلمات تعزية… لأنو الكلمات بتصغر قدام وجعك.

خسرت أربع بنات

وبنفس الضربة ودّعت إمّك وبيّك..

ولا قلب بيقدر يحمل هالحمل..

لكن اللي كسّرني…

إنو آخر كلمة طلعت من تمّك كانت:

"كتر خير الله."

يا رجل…

نحنا أوقات إذا خسرنا شغلة صغيرة منصرخ ونغضب ونكسّر الدني

وأنت… خسرْت نصّ عمرك…

ووقفت قدام السماء وقلت:

"كتر خير الله."

صدقني…

بهاللحظة ما كنت أنت المكسور…

نحنا اللي انكسرنا قدامك.

لأنو صبرك علّمنا إنو الإيمان مش كلمة…

الإيمان موقف.

الله يعطيك من قوّته…

ويجعل بناتك الأربع نجوم فوق راسك…

ويدفّي قلبك بأبٍ وأمٍ صاروا بين إيديه.

وأنا كفنان لبناني…

ما بقدر إلا قلك:

اليوم أنت مش بس أب مكسور…

أنت درس بالصبر لكل هالدني.

الله يرحمهم…

ويشدّ ع قلبك.🙏🙏