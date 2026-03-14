في ظل الأزمات… البستاني يطالب بإجراءات استثنائية للمياه والمحروقات
14 March 2026
51 secs ago
source: tayyar.org
نشر النائب الدكتور فريد البستاني في منشور على حسابه عبر منصة إكس دعوة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشدداً على ضرورة التعامل مع ملفي المياه والمحروقات بخطة احترازية.
وأشار البستاني إلى أنه في ما يتعلق بموضوع المياه، يدعو إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه في الأقضية التي تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين النازحين، خصوصاً أننا على أعتاب فصلي الربيع والصيف، وفي ظل أزمة شح المياه.
أما في ما يخص المحروقات، فلفت إلى أن العالم يعيش أزمة في إنتاج ونقل البترول، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، معتبراً أن هذا الواقع يتطلب وضع خطة للحفاظ على المخزون في حال دعت الحاجة للاستعانة به من أجل تشغيل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمرافق الحيوية.
10 :17
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرة مسيرة فوق الأجواء الكويتية
10 :13
وكالة مهر: منظومات الدفاع الجوي في جزيرة خرج لم تتضرر وعادت للعمل
10 :13
التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
10 :12
إعلام إيراني: هجمات على مواقع المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق
10 :12
بلومبرغ: توقف بعض أنشطة النفط عقب هجوم بمسيرة في الفجيرة بدولة الإمارات ما أدى لاندلاع حريق
09 :58
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية وأي مساس بسيادة لبنان ووحدته
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE
-
-
-
-
