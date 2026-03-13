حصيلة أولية للغارة على حي الراهبات – النبطية





صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على حي الراهبات في مدينة النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة بجروح.



ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة نظرا لوجود مفقودين تحت الانقاض.