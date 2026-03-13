صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



" رداً على ما نشرته فحة "البقاع الآن" على موقع فيسبوك حول دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مزعوم مع عناصر الأمن العام، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يسجَّل أي إشكال بين العناصر والمواطنين.





وتوضح المديرية أنه بتاريخ 04/03/2026 ورد اتصال إلى معبر المصنع الحدودي يفيد باحتمال استهداف المعبر من قبل العدو الإسرائيلي، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المركز حفاظاً على السلامة العامة.



وفي تلك الأثناء كان نحو ألف مواطن سوري متواجدين في ساحة المغادرة بانتظار مغادرة لبنان، ولدى تنفيذ الإخلاء عادوا بشكل عفوي نحو الداخل اللبناني طلباً للأمان، ما قد يكون أدى إلى سوء فهم لدى ناشر الخبر.







وتدعو المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".



