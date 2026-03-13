الأمن العام: لا صحة لدخول أكثر من ألف سوري إلى لبنان إثر إشكال مزعوم مع عناصرنا
-
13 March 2026
-
28 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
" رداً على ما نشرته فحة "البقاع الآن" على موقع فيسبوك حول دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مزعوم مع عناصر الأمن العام، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يسجَّل أي إشكال بين العناصر والمواطنين.
وتوضح المديرية أنه بتاريخ 04/03/2026 ورد اتصال إلى معبر المصنع الحدودي يفيد باحتمال استهداف المعبر من قبل العدو الإسرائيلي، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المركز حفاظاً على السلامة العامة.
وفي تلك الأثناء كان نحو ألف مواطن سوري متواجدين في ساحة المغادرة بانتظار مغادرة لبنان، ولدى تنفيذ الإخلاء عادوا بشكل عفوي نحو الداخل اللبناني طلباً للأمان، ما قد يكون أدى إلى سوء فهم لدى ناشر الخبر.
وتدعو المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
-
Just in
-
23 :34
الصحة تعلن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على حي الراهبات في مدينة النبطية تتمة
-
23 :20
رصد تقدم لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس تحت غطاء ناري و مرافقة المروحيات
-
23 :11
منصّة إعلاميّة إسرائيلية: قيادة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين كانت هدفاً لهجوم بمسيرات إيرانية من طراز "شاهد 136"
-
23 :07
حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في كفركلا وتجمع آخر للعدو في الحارة الجنوبية للخيام تتمة
-
23 :04
حزب الله : استهدفنا تجمعا للجنود في موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة
-
23 :02
غارة اسرائيلية تستهدف بلدة عيترون
-
-
Other stories
-
-
-
الوحدة الإيطالية قدمت مساعدات إلى النازحين في صور
-
نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل مع الإدارة الأميركية
-
قطاع الشباب في التيار يستنكر الاعتداء على كلية العلوم: الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيد لاجرام هذا الاحتلال
-
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes
-
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل
-
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير!
-
EXCLUSIVE
خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟
-
سلام تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي... وتركيزٌ على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الإستهداف الإسرائيلي يركز على البنى التحتية... وعرض التفاوض اللبناني يصطدم بالتعنت الإسرائيلي
-
الغارة الإسرائيلية التحذيرية التي استهدفت الضاحية وقعت في محيط منطقة الرويس
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
-
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
-
اليكم الطرق المقطوعة حتى اللحظة بسبب الغارات الإسرائيلية
-
الخارجية المصرية: نرفض المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
-
جرحى في غارة على منزل في الصوانة وغارات على برج قلاوي قانون رأس العين والقاسمية
-
مرقص يناشد العالم من على شبكة ABC news الأميركية دعم لبنان وجيشه وتحييد منشآته والمدنيين
-
غارة معادية تستهدف محطة وقود في ساحة جبشيت (بالصورة)
-
وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773
-
ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا"
-
EXCLUSIVE
خاص - هل تلقى لبنان رسائل تهديد بقصف المرافق؟
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
