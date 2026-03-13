الوحدة الإيطالية قدمت مساعدات إلى النازحين في صور
13 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
قدمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" مساعدات إنسانية إلى النازحين في مدينة صور، في إطار دعمها للأهالي المتضررين من الأوضاع الراهنة في الجنوب، في حضور رئيس قسم التعاون المدني-العسكري (CIMIC) المقدم سالفاتوري مورغاتو لو بايدو ومستشارة شؤون النوع الاجتماعي (Gender Advisor) المقدّم ميكيلا دي سانتيس.
وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية وزعت على عدد من العائلات النازحة، بالتنسيق مع وحدة ادارة الكوارث.
وبعد جولة في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث والاطلاع على عمل الوحدة في تقديم المساعدات إلى النازحين، في حضور مدير مكتب مجلس الجنوب في صور المهندس حسن هاني ومدير الوحدة مرتضى مهنا، تحدث رئيس اتحاد بلديات قضاء صور فشكر لـ"قوات اليونيفيل الإيطالية هذه المبادرة الإنسانية"، مثمنا "دورها في مساندة الأهالي والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة".
Just in
22 :02
الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز الهيئة الصحية في برج قلاويه أدت إلى سقوط 11 شهيدًا وجريحا واحدا
22 :01
الغارة الإسرائيلية على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
21 :57
غارة اسرائيلية عنيفة على الضاحية
21 :54
إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين: نحو 5000 جندي إضافي من مشاة البحرية والبحارة سينتشرون في الشرق الأوسط لدعم الحرب
21 :48
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخيّة
21 :38
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة القصيبة في قضاء النبطية
نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل مع الإدارة الأميركية
قطاع الشباب في التيار يستنكر الاعتداء على كلية العلوم: الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيد لاجرام هذا الاحتلال
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير!
EXCLUSIVE
خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟
سلام تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي... وتركيزٌ على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الإستهداف الإسرائيلي يركز على البنى التحتية... وعرض التفاوض اللبناني يصطدم بالتعنت الإسرائيلي
الغارة الإسرائيلية التحذيرية التي استهدفت الضاحية وقعت في محيط منطقة الرويس
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
اليكم الطرق المقطوعة حتى اللحظة بسبب الغارات الإسرائيلية
الخارجية المصرية: نرفض المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
جرحى في غارة على منزل في الصوانة وغارات على برج قلاوي قانون رأس العين والقاسمية
مرقص يناشد العالم من على شبكة ABC news الأميركية دعم لبنان وجيشه وتحييد منشآته والمدنيين
غارة معادية تستهدف محطة وقود في ساحة جبشيت (بالصورة)
وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773
ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا"
EXCLUSIVE
خاص - هل تلقى لبنان رسائل تهديد بقصف المرافق؟
درغام: الجيش الضامن للدولة... وسلاح "الحزب" يجب أن يُسلَّم
22 :02
الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز الهيئة الصحية في برج قلاويه أدت إلى سقوط 11 شهيدًا وجريحا واحدا
22 :01
الغارة الإسرائيلية على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
21 :57
غارة اسرائيلية عنيفة على الضاحية
21 :54
إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين: نحو 5000 جندي إضافي من مشاة البحرية والبحارة سينتشرون في الشرق الأوسط لدعم الحرب
21 :48
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخيّة
21 :38
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة القصيبة في قضاء النبطية
نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل مع الإدارة الأميركية
13 March 2026
قطاع الشباب في التيار يستنكر الاعتداء على كلية العلوم: الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيد لاجرام هذا الاحتلال
13 March 2026
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير!
EXCLUSIVE
خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟
سلام تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي... وتركيزٌ على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الإستهداف الإسرائيلي يركز على البنى التحتية... وعرض التفاوض اللبناني يصطدم بالتعنت الإسرائيلي
الغارة الإسرائيلية التحذيرية التي استهدفت الضاحية وقعت في محيط منطقة الرويس
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
