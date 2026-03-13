قدمت الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" مساعدات إنسانية إلى النازحين في مدينة صور، في إطار دعمها للأهالي المتضررين من الأوضاع الراهنة في الجنوب، في حضور رئيس قسم التعاون المدني-العسكري (CIMIC) المقدم سالفاتوري مورغاتو لو بايدو ومستشارة شؤون النوع الاجتماعي (Gender Advisor) المقدّم ميكيلا دي سانتيس.



وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية وزعت على عدد من العائلات النازحة، بالتنسيق مع وحدة ادارة الكوارث.



وبعد جولة في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث والاطلاع على عمل الوحدة في تقديم المساعدات إلى النازحين، في حضور مدير مكتب مجلس الجنوب في صور المهندس حسن هاني ومدير الوحدة مرتضى مهنا، تحدث رئيس اتحاد بلديات قضاء صور فشكر لـ"قوات اليونيفيل الإيطالية هذه المبادرة الإنسانية"، مثمنا "دورها في مساندة الأهالي والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة".