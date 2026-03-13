خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟
13 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
خاص tayyar.org -
علّق مرجع سياسي على بيان نُسب إلى عسكريين بالقول إن الظروف التي مهّدت لأحداث ٦ شباط ١٩٨٤ تختلف جذرياً عن الواقع القائم اليوم، سواء من حيث التوازنات الداخلية أو السياقين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تلك المرحلة كانت نتاج انهيار سياسي وأمني شامل، وتقاطعات إقليمية حادة، إضافة إلى انقسام حاد داخل المؤسسات العسكرية نفسها، مما أتاح حصول التحول الذي حصل في ذلك الوقت.
وأضاف المرجع أن المشهد الحالي، على رغم ما يعتريه من توترات سياسية وأمنية، لا يتطابق مع الشروط التي سمحت بوقوع ٦ شباط، إذ إن بنية الدولة وموازين القوى الداخلية والإقليمية تبدلت بصورة عميقة خلال العقود الأربعة الماضية. كما أن المؤسسة العسكرية اليوم أكثر تماسكا، وتعمل ضمن معادلات مختلفة كلياً عما كان سائداً في مطلع الثمانينات.
وختم المرجع بالتشديد على أن استحضار تجارب الماضي من دون قراءة دقيقة لمتغيرات الحاضر قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، لافتاً إلى أن لبنان يعيش مرحلة معقدة، لكنها لا تشبه بالضرورة اللحظات المفصلية التي سبقت أحداث ٦ شباط.
Just in
20 :32
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لعملية برية واسعة في لبنان وسيستدعي مزيدا من جنود الاحتياط
20 :30
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes تتمة
20 :30
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل تتمة
20 :18
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير! تتمة
20 :18
القناة 12 الاسرائيلية:
- الوزير السابق رون ديرمر سيتولى أيضاً إدارة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية إذا ما بدأت في الأسابيع المقبلة
- نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل بشأن هذا الموضوع مع الإدارة الأميركية
20 :14
غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت حي ماضي خلف مجمع الكاظم في منطقة الصفير
