شو الوضع؟ الإستهداف الإسرائيلي يركز على البنى التحتية... وعرض التفاوض اللبناني يصطدم بالتعنت الإسرائيلي
13 March 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
دخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة متصاعدة من الإستهداف، مع تركيزها على تقطيع أوصال منطقة جنوب الليطاني بدءاً من الجسور وصولاً إلى الطرق وشبكة الهاتف والإنترنت. وفيما تصاعدت الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود، بقيت العاصمة بيروت وصولاً إلى منطقة المتن عرضة لاستهداف شققٍ سكنية، كذلك تواصل استهداف المدنيين في أكثر من قرية جنوبية.
هذه المشهد الميداني الخطير، يتوازى مع تعنت إسرائيلي مغطى أميركياً في رفض عرض التفاوض الرسمي انتظاراً لنتائج الإعتداءات، لكن ذلك لم يمنع الدولة من استكمال خطواتها في محاولة لتشكيل وفدٍ يمثل المجموعات الطائفية اللبنانية. ما يعني استطراداً، بقاء الميدان وعملياته الحكم في توجيه مسار الحرب وتداعياتها على لبنان.
في هذا الوقت، بدأت الأمم المتحدة تحركها عبر زيارة لأمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي شدد أمامه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقها. ودعا عون إلى الاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم أكثر من 800 ألف نسمة".
وعلى الخط الرسمي أيضاً، سُجل اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام لبحث ملفات إغاثة النازحين. وقد شدد سلام خلال اطلاق مؤتمر النداء الانساني العاجل بحضور غوتيريش على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، لافتاً إلى أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية.
إلى ذلك وجهت زيارة السفير البابوي باولو بورجيا إلى القرى الحدودية المسيحية في قضاء مرجعيون، رسائل واضحة بالتشديد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي ضمن التنوع اللبناني. وشدد بورجيا على أن أبناء هذه القرى يحتاجون إلى دعم معنوي وروح إيجابية لمواجهة الظروف الراهنة، لافتا الى أن هذا الدعم لا يقتصر على المسيحيين فحسب، بل يشمل جميع أبناء المنطقة.
Just in
20 :32
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لعملية برية واسعة في لبنان وسيستدعي مزيدا من جنود الاحتياط
20 :30
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes تتمة
20 :30
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل تتمة
20 :18
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير! تتمة
20 :18
القناة 12 الاسرائيلية:
- الوزير السابق رون ديرمر سيتولى أيضاً إدارة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية إذا ما بدأت في الأسابيع المقبلة
- نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل بشأن هذا الموضوع مع الإدارة الأميركية
20 :17
خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟ تتمة
Other stories
الغارة الإسرائيلية التحذيرية التي استهدفت الضاحية وقعت في محيط منطقة الرويس
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
اليكم الطرق المقطوعة حتى اللحظة بسبب الغارات الإسرائيلية
الخارجية المصرية: نرفض المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
جرحى في غارة على منزل في الصوانة وغارات على برج قلاوي قانون رأس العين والقاسمية
مرقص يناشد العالم من على شبكة ABC news الأميركية دعم لبنان وجيشه وتحييد منشآته والمدنيين
غارة معادية تستهدف محطة وقود في ساحة جبشيت (بالصورة)
وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773
ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا"
EXCLUSIVE
خاص - هل تلقى لبنان رسائل تهديد بقصف المرافق؟
درغام: الجيش الضامن للدولة... وسلاح "الحزب" يجب أن يُسلَّم
EXCLUSIVE
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان!
الرئيس عون: أبديت استعدادي للتفاوض... لكن حتى الآن لم نتلقّ جواباً من الطرف الآخر
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
غوتيريش في بيروت: الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب
أبو زيد: الحضور الفاتيكاني بين الناس يؤكد أن القرى الصامدة جنوبًا ليست وحدها
"الخارجية" تطلب من إيران أجوبة خطية: لاحترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية
بالفيديو والصورة: مناشير فوق بيروت... هذا ما كُتب عليها
دوي انفجار قوي يهزّ قرى وبلدات في قضاء زغرتا
13 March 2026
13 March 2026
13 March 2026
EXCLUSIVE
13 March 2026
13 March 2026
13 March 2026
13 March 2026
13 March 2026
13 March 2026
