دخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة متصاعدة من الإستهداف، مع تركيزها على تقطيع أوصال منطقة جنوب الليطاني بدءاً من الجسور وصولاً إلى الطرق وشبكة الهاتف والإنترنت. وفيما تصاعدت الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود، بقيت العاصمة بيروت وصولاً إلى منطقة المتن عرضة لاستهداف شققٍ سكنية، كذلك تواصل استهداف المدنيين في أكثر من قرية جنوبية.

هذه المشهد الميداني الخطير، يتوازى مع تعنت إسرائيلي مغطى أميركياً في رفض عرض التفاوض الرسمي انتظاراً لنتائج الإعتداءات، لكن ذلك لم يمنع الدولة من استكمال خطواتها في محاولة لتشكيل وفدٍ يمثل المجموعات الطائفية اللبنانية. ما يعني استطراداً، بقاء الميدان وعملياته الحكم في توجيه مسار الحرب وتداعياتها على لبنان.



في هذا الوقت، بدأت الأمم المتحدة تحركها عبر زيارة لأمينها العام أنطونيو غوتيريش الذي شدد أمامه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقها. ودعا عون إلى الاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم أكثر من 800 ألف نسمة".

وعلى الخط الرسمي أيضاً، سُجل اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام لبحث ملفات إغاثة النازحين. وقد شدد سلام خلال اطلاق مؤتمر النداء الانساني العاجل بحضور غوتيريش على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، لافتاً إلى أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية.



إلى ذلك وجهت زيارة السفير البابوي باولو بورجيا إلى القرى الحدودية المسيحية في قضاء مرجعيون، رسائل واضحة بالتشديد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي ضمن التنوع اللبناني. وشدد بورجيا على أن أبناء هذه القرى يحتاجون إلى دعم معنوي وروح إيجابية لمواجهة الظروف الراهنة، لافتا الى أن هذا الدعم لا يقتصر على المسيحيين فحسب، بل يشمل جميع أبناء المنطقة.

