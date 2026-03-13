اشار وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في حديث إلى شبكة ABC الأميركية، إلى ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يقود جهودا ديبلوماسية قوية من اجل وقف الحرب في لبنان، والدولة اللبنانية عرضت إمكان التفاوض بمشاركة مدنيين وبرعاية دولية، لكنها لم تلق جوابا إسرائيليا بعد".





وأضاف أن "عملية حصر سلاح حزب الله كانت تستكمل، ولو ببطء وصعوبات، منها الاعتداءات الاسرائيلية واستمرار الاحتلال". وناشد المجتمع الدولي "دعم الجيش اللبناني من جهة، وتقديم المساعدات الانسانية من جهة اخرى بسبب قيام اسرائيل بتهجير جماعي لنحو 800 ألف نازح من مناطقهم، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية، مشيراً الى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ في هذا الصدد وبروتوكولاتها لعام ١٩٧٧".





وشدد على "ضرورة سهر المجتمع الدولي لإبعاد المدنيين والبنى التحتية عن الإعتداءات الإسرائيلية".

