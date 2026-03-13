خاص - هل تلقى لبنان رسائل تهديد بقصف المرافق؟
13 March 2026
16 mins ago
source: tayyar.org
نفت جهات رسمية أن يكون لبنان تبلغ رسائل تهديد أميركية أو أوروبية أو عربية من إسرائيل باستهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية، لاسيما المرافق الحيوية كالمرفأ والمطار والكهرباء. واضعة ذلك في إطار الإشاعات والحرب النفسية، حتّى الساعة.
Just in
17 :29
ادرعي: استهداف جسر الزرارية بمثابة رسالة إلى الدولة اللبنانية مفادها أننا سنهاجم كل بنية تحتية يستخدمها "حزب الله" داخل لبنان لاستهداف دولة "إسرائيل"
17 :28
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن 7600 غارة جوية في إيران وأكثر من 1100 غارة في لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد"
17 :26
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 45 بتعاون مع حزب الله وقواتنا البحرية ووحدات المسيرات للجيش والحرس الثوري
17 :26
وزارة الصحة: 773 شهيد و 1933 جريحاً منذ مطلع آذار
17 :23
استهداف نقطة اسعافية للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الصوانة - مرجعيون
17 :15
ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا" تتمة
Other stories
درغام: الجيش الضامن للدولة... وسلاح "الحزب" يجب أن يُسلَّم
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان!
الرئيس عون: أبديت استعدادي للتفاوض... لكن حتى الآن لم نتلقّ جواباً من الطرف الآخر
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
غوتيريش في بيروت: الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب
أبو زيد: الحضور الفاتيكاني بين الناس يؤكد أن القرى الصامدة جنوبًا ليست وحدها
"الخارجية" تطلب من إيران أجوبة خطية: لاحترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية
بالفيديو والصورة: مناشير فوق بيروت... هذا ما كُتب عليها
دوي انفجار قوي يهزّ قرى وبلدات في قضاء زغرتا
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان العباسية بالإخلاء فوراً
بطلب من نتيناهو.. أهداف إضافية في لبنان
"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية!
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا
تهديد إسرائيلي جديد للبنان: "هذه البداية وستخسرون الأراضي"!
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
4 اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة فجرًا
اشتباكات بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"!
حرب إنذارات بين "الحزب" وإسرائيل وسط ضبابية العملية البرية!
