شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على وجوب "وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها".

وأكد على "الاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم اكثر من ٨٠٠ الف نسمة"، مقدرا "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم". وقال :"استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سوف يؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها".

وقال :" ⁠أبديت استعدادي للتفاوض، لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخرو⁠نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".

غوتيريش

أما ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فأعلن التضامن "بشكل كامل مع الشعب اللبناني، وأدعو بقوّة حزب الله واسرائيل إلى وقف اطلاق النار ووقف الحرب، لتمهيد الطريق لايجاد حلّ يتيح الفرصة للبنان ليكون بلداً مستقلاً وله سيادة كاملة على أراضيه، حيث السلطة لها الحق الحصري بفرض الأمن".

ورأى غوتيريش ان " الوقت لم يعد للمجموعات المسلحة، انه وقت الدولة القوية".