الرئيس عون: أبديت استعدادي للتفاوض... لكن حتى الآن لم نتلقّ جواباً من الطرف الآخر
-
13 March 2026
-
6 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على وجوب "وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها".
وأكد على "الاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم اكثر من ٨٠٠ الف نسمة"، مقدرا "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم". وقال :"استمرار الاعتداءات الاسرائيلية سوف يؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها".
وقال :" أبديت استعدادي للتفاوض، لكن حتى الآن لم نتلق جواباً من الطرف الاخرونتطلع إلى دعم المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
غوتيريش
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فأعلن التضامن "بشكل كامل مع الشعب اللبناني، وأدعو بقوّة حزب الله واسرائيل إلى وقف اطلاق النار ووقف الحرب، لتمهيد الطريق لايجاد حلّ يتيح الفرصة للبنان ليكون بلداً مستقلاً وله سيادة كاملة على أراضيه، حيث السلطة لها الحق الحصري بفرض الأمن".
ورأى غوتيريش ان " الوقت لم يعد للمجموعات المسلحة، انه وقت الدولة القوية".
-
Just in
-
15 :56
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيّرة قادمة من إيران
-
15 :56
وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام
-
15 :42
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان! تتمة
-
15 :31
وزير الأمن الإسرائيلي:
- الحكومة اللبنانية خدعتنا وماطلت في نزع سلاح حزب الله وستدفع أثمانا متصاعدة
- ملتزمون بحماية سكان شمال إسرائيل وسنقوم بكل ما يلزم لتطبيق ذلك في لبنان وإيران
-
15 :30
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية تتمة
-
15 :13
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في العباسية بصور
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان!
-
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
-
غوتيريش في بيروت: الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب
-
أبو زيد: الحضور الفاتيكاني بين الناس يؤكد أن القرى الصامدة جنوبًا ليست وحدها
-
"الخارجية" تطلب من إيران أجوبة خطية: لاحترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية
-
بالفيديو والصورة: مناشير فوق بيروت... هذا ما كُتب عليها
-
دوي انفجار قوي يهزّ قرى وبلدات في قضاء زغرتا
-
تحذير إسرائيلي عاجل لسكان العباسية بالإخلاء فوراً
-
بطلب من نتيناهو.. أهداف إضافية في لبنان
-
"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية!
-
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض
-
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا
-
تهديد إسرائيلي جديد للبنان: "هذه البداية وستخسرون الأراضي"!
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
-
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
-
4 اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة فجرًا
-
اشتباكات بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"!
-
حرب إنذارات بين "الحزب" وإسرائيل وسط ضبابية العملية البرية!
-
حرب إيران... خشية أميركية من عواقب غير محسوبة على مستقبل المنطقة
-
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان
-
-
Just in
-
15 :56
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيّرة قادمة من إيران
-
15 :56
وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام
-
15 :42
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان! تتمة
-
15 :31
وزير الأمن الإسرائيلي:
- الحكومة اللبنانية خدعتنا وماطلت في نزع سلاح حزب الله وستدفع أثمانا متصاعدة
- ملتزمون بحماية سكان شمال إسرائيل وسنقوم بكل ما يلزم لتطبيق ذلك في لبنان وإيران
-
15 :30
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية تتمة
-
15 :13
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في العباسية بصور
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - سفارة عربية تتريث قبل إجلاء رعاياها من لبنان!
-
-
-
13 March 2026
-
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
-
-
-
13 March 2026
-
«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»
-
-
-
13 March 2026
-
غوتيريش في بيروت: الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب
-
-
-
13 March 2026
-
أبو زيد: الحضور الفاتيكاني بين الناس يؤكد أن القرى الصامدة جنوبًا ليست وحدها
-
-
-
13 March 2026
-
"الخارجية" تطلب من إيران أجوبة خطية: لاحترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية
-
-
-
13 March 2026
-
بالفيديو والصورة: مناشير فوق بيروت... هذا ما كُتب عليها
-
-
-
13 March 2026
-
دوي انفجار قوي يهزّ قرى وبلدات في قضاء زغرتا
-
-
-
13 March 2026
-
إدارة ترمب تنتقد «سي إن إن» بعد بث جزء من بيان مرشد إيران الجديد
-
-
-
13 March 2026
-
أفضل وقت لتناول الفاكهة لدعم إنقاص الوزن
-
-
13 March 2026