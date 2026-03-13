وصل ظهر اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وكانت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت في استقباله، إلى جانب عدد من كبار موظفي الأمم المتحدة في لبنان.

وكان قد كتب غوتيريش عبر منصة "أكس": "وصلت إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".