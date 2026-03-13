جولة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا على القرى المسيحية الحدودية اليوم تحمل رسالة تضامن واضحة من الفاتيكان تزرع الطمأنينة في قلوب أهلها.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

وهذا الحضور الفاتيكاني بين الناس يؤكد أن هذه القرى الصامدة ليست وحدها، وأن الأمان والاستقرار حقٌ لأبنائها."