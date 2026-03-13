تحذير إسرائيلي عاجل لسكان العباسية بالإخلاء فوراً
13 March 2026
13 March 2026
source: tayyar.org
وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، داعياً إلى إخلاء عدد من المباني التي قال إنها تُستخدم من قبل حزب الله.
وكتب أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم خلال وقت قريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في البلدة.
ودعا سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها إلى الإخلاء الفوري، مشيراً إلى أنهم يتواجدون قرب مبانٍ يستخدمها الحزب.
وأضاف أن على السكان الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر عن هذه المباني، محذراً من أن البقاء في المنطقة المحددة قد يعرّضهم للخطر.
14 :26
"الخارجية" تطلب من إيران أجوبة خطية: لاحترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية تتمة
14 :22
خبراء يحذرون مسح الكود أو الدخول إلى الرابط الموجود في المناشير التي ألقيت فوق بيروت
14 :19
وزير الحرب الأميركي: سنشهد اليوم أكبر عدد من الضربات على إيران
14 :14
بالفيديو والصورة: مناشير فوق بيروت... هذا ما كُتب عليها تتمة
14 :02
دوي انفجار قوي يهزّ قرى وبلدات في قضاء زغرتا تتمة
13 :48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة عقب رصد صواريخ من لبنان
