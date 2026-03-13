وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، داعياً إلى إخلاء عدد من المباني التي قال إنها تُستخدم من قبل حزب الله.



وكتب أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم خلال وقت قريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في البلدة.



ودعا سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها إلى الإخلاء الفوري، مشيراً إلى أنهم يتواجدون قرب مبانٍ يستخدمها الحزب.



وأضاف أن على السكان الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر عن هذه المباني، محذراً من أن البقاء في المنطقة المحددة قد يعرّضهم للخطر.



