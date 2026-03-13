اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ "الحكومة اللبنانية التي لم تفِ بالتزامها بنزع سلاح "حزب الله" ستدفع أثماناً متزايدة".

وقال: "هذه ليست إلا البداية وستدفع الحكومة والدولة اللبنانية ثمناً باهظاً"، مضيفاً: "الدولة اللبنانية ستخسر الأراضي وسنستهدف البنى التحتية التي يستخدمها حزب الله".