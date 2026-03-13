افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان اربعة اشخاص ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة التي استهدفت بلدة القليلة فجر اليوم . وتواصل فرق الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية عملها في رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، إضافة إلى انتشال المصابين من موقع الاستهداف.