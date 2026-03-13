صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2,131,000 ليرة لبنانية (+127,000)



بنزين 98 أوكتان: 2,172,000 ليرة لبنانية (+125,000)



المازوت: 2,002,000 ليرة لبنانية (+133,000)

الغاز:1680.000 (+79000)