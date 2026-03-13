البستاني: أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري لزيادة سعر البنزين والتشدّد في مراقبة أسعار السلع الأساسيّة
-
13 March 2026
-
15 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب فريد البستاني عبر اكس:
في ظلّ التدمير الممنهج الذي يضرب كلّ زاوية من لبناننا الحبيب، لا يمكننا إلّا أن نكون إلى جانب كلّ لبناني ترك بيته وقريته ودُمّر منزله.
فلتكن أولويتنا جميعًا العمل الحثيث من أجل موقف وطني إنساني يحفظ حياة اللبنانيين حتّى نهاية هذه الحرب الآثمة. وعليه، أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري لزيادة الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، والتشدّد في مراقبة أسعار السلع الأساسيّة، والحفاظ على دعم الطحين للمحافظة على سعر ربطة الخبز، ومعاقبة المستغلّين أشدّ عقاب، لأنّ الذي يستغلّ ألم الناس في هذا الظرف الحساس هو بمثابة العدو الذي هجّرهم.
حمى الله لبنان واللبنانيين جميعًا.
-
Just in
-
09 :49
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة المجادل جنوبي لبنان
-
09 :47
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان تتمة
-
09 :45
-
09 :42
الجيش الاسرائيلي: بدء موجة غارات واسعة تستهدف بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران
-
09 :39
وزارة الخارجيّة الصينيّة: جمعيّة الصليب الأحمر الصينيّة ستقدّم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيرانيّ
-
09 :23
غارتان إسرائيليتان على مدينة الهرمل في البقاع
-
-
Other stories
-
-
-
تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
لبنان يتبلّغ توغلاً إسرائيلياً قريباً… وانقسام حيال التفاوض
-
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة: ما الذي ينتظر لبنان؟
-
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي
-
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار
-
عدوان إسرائيلي على النبعة والجناح والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
-
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
-
الأخبار: توظيفات ومحسوبيات و«إسقاط بالباراشوت» لزوجة رئيس الحكومة
-
المقاومة تعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على اهداف إسرائيلية
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تُضيّق مساحة «المناطق الآمنة» في لبنان
-
روسيا اليوم: عمليات "الحزب" تطال تل أبيب ومستوطنات الشمال
-
أطلق النار على إسرائيليين... مصرع شاب لبناني في الغربة ثأرًا لأخويه!
-
الورقة السياسية للتيار الوطني الحر: سيادة لبنان ووحدته غير قابلين للنقاش وحصرية السلاح تتطلب رفض الاستسلام والاقتتال الداخلي والابتزاز
-
باسيل في لقاء موسع للتيار: الوقت للحكمة الوطنية ولبنان ليس جائزة حرب أو موضوع مقايضة (الصور بعدسة الزميل جورج الفغالي)
-
وزارة التربية والجامعة اللبنانية تنعيان الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور
-
مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي: خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم
-
تهديد اسرائيلي جديد لحي العمروسية في بيروت
-
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: هذا ما بلغه إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا
-
-
Just in
-
09 :49
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة المجادل جنوبي لبنان
-
09 :47
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان تتمة
-
09 :45
-
09 :42
الجيش الاسرائيلي: بدء موجة غارات واسعة تستهدف بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران
-
09 :39
وزارة الخارجيّة الصينيّة: جمعيّة الصليب الأحمر الصينيّة ستقدّم 200 ألف دولار للهلال الأحمر الإيرانيّ
-
09 :23
غارتان إسرائيليتان على مدينة الهرمل في البقاع
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان
-
-
-
13 March 2026
-
ارتفاع جديد بأسعار البنزين والمازوت
-
-
-
13 March 2026
-
غارات دامية على «الحشد» في العراق
-
-
13 March 2026
-
تصعيد متواصل.. غارة إسرائيلية تقطع جسر الزرارية فوق الليطاني!
-
-
-
13 March 2026
-
تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
-
-
13 March 2026
-
شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران
-
-
-
13 March 2026
-
الزائدة الدودية لها علاقة بطول العمر وليست عضوا عديم الفائدة
-
-
13 March 2026
-
المرشد الجريح يتمسّك بـ«الثأر» وإغلاق هرمز
-
-
13 March 2026
-
لبنان يتبلّغ توغلاً إسرائيلياً قريباً… وانقسام حيال التفاوض
-
-
-
13 March 2026
-
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة: ما الذي ينتظر لبنان؟
-
-
-
13 March 2026