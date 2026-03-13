أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
13 March 2026
17 mins ago
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
توقف خبراء في البورصات العالمية أمام مؤشرات الأسواق في اليوم الأول للصدمة بعد إعلان إقفال مضيق هرمز، وأشاروا إلى أن البورصات دخلت مرحلة الإنذار المبكر، حيث هبطت المؤشرات الأميركية الكبرى بنحو 1.5–1.8% مع قفزة النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل. وبالنظر إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشرات الأميركية الكبرى تتجاوز 45 تريليون دولار، فإن هذا التراجع يعني خسارة تقارب 700 مليار إلى نحو تريليون دولار خلال جلسة واحدة. هذه الخسارة تمثل عادة الصدمة الأولى للأسواق وليست الانهيار الكامل. لكن الحسابات التاريخية تشير إلى أنه إذا استمرّ تعطيل تدفق نحو 21 مليون برميل يوميًا عبر هرمز أكثر من 10–14 يومًا وارتفع النفط إلى نطاق 120–140 دولارًا، فقد تتوسّع الخسائر إلى 3–5 تريليونات دولار نتيجة هبوط يتراوح بين 5 و10% في البورصات الكبرى. أما إذا تجاوز الإغلاق ثلاثة أسابيع وقفز النفط إلى 150–180 دولارًا، فإن الأسواق قد تدخل مرحلة الانهيار الواسع، حيث يمكن أن تتبخّر 6 إلى 10 تريليونات دولار من القيمة السوقية العالمية.
كواليس
قال ضابط غربي سابق شارك في متابعة حرب حزيران الماضي على إيران إن التقارير التي صدرت بعد حرب حزيران 2025 (حرب الاثني عشر يومًا) في صحف أميركية ومراكز دراسات دفاعية مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ومعهدي JINSA وCSIS أشارت إلى أن العامل الحاسم في وقف النار كان معدل استنزاف صواريخ الاعتراض. فقد أطلقت إيران خلال الحرب نحو 574 صاروخًا باليستيًا، واعترضت الدفاعات الإسرائيلية والأميركية نحو 273 صاروخًا، لكن كل اعتراض يحتاج غالبًا صاروخين لضمان الإصابة، ما يعني استهلاك ما يقارب 500–550 صاروخ اعتراض خلال أقل من أسبوعين. وقد قدّرت التقارير أن “إسرائيل” استخدمت نحو 150–200 صاروخ Arrow إضافة إلى عشرات صواريخ David’s Sling، بينما أطلقت الولايات المتحدة 100–250 صاروخ THAAD دفاعًا عن “إسرائيل”. وبما أن المخزون الإسرائيلي من Arrow يُقدّر قبل الحرب بنحو 300–400 صاروخ، فإن هذه الأرقام تعني استهلاك ما يقارب نصف المخزون خلال 12 يومًا. وإذا قيس المشهد الحالي على تلك المعادلة، مع إطلاق يقارب 200 صاروخ يوميًا من لبنان إضافة إلى الضربات الإيرانية، فإن معدل الاستنزاف الدفاعيّ يصبح أعلى من حرب حزيران، ما يجعل تجاوز اليوم الثالث عشر يضع الحرب مباشرة في المنطقة الزمنية التي تسبق عادة قرار وقف النار.
اللواء: أسرار
غمز
يحاول وزير سابق نقل رسائل من شأنها أن تزيل التباسات التباين بين مرجعين، ترتبت على مقاربتين مختلفتين لإنهاء حرب الإسناد الجديدة.
لغز
تتحدث تقارير عن توقيف عناصر مسلّحة في المناطق الجنوبية، في إطار تنفيذ قرارات الحكومة.
همس
تتصاعد في عاصمة دولة كبرى وولايات متعدِّدة أجواء الإستياء من ممارسات اللوبيات العنصرية، ذات المعزوفات القديمة عن معاداة السامية إلى إيديولوجيات التسلط!
نداء الوطن: أسرار
لفت توقيت نشر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض والقريب من جهات دولية تقريرًا أمس جاء فيه أن "رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتلقى أكثر من 500,000 دولار شهريًا من إيران لدعم مصالح طهران ومصالح "حزب الله" داخل لبنان وفقًا لمصدر مطلع".
كشفت معلومات دبلوماسية أن ما طُرِح من أسماء عن "الوفد اللبناني إلى المفاوضات مع إسرائيل" لا يعدو كونه جس نبض ولا يوجد شيء رسمي وما لم يصدر بيان بهذا الخصوص فالتسريبات ليست أكثر من "مناورات" لاستكشاف ردود الفعل.
لم تلاق خطوة تفعيل استديوات تلفزيون لبنان في الحازمية استحسان بعض المحسوبين على "الثنائي" في الإعلام الرسمي ولا تعديل الخط التحريري لـ "الوكالة الوطنية" تماشيًا مع سياسة الحكومة وقراراتها.
06 :47
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي (الجمهورية) تتمة
06 :41
وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت توقف إقامة الأعراس في صالاتها حتى إشعار آخر
06 :34
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي وتحذر السكان من مغادرة أماكنهم الآمنة
06 :31
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار (الجمهورية) تتمة
06 :24
الوكالة الوطنية: غارات على طيرفلسيه والقليلة وقصف مدفعي لأطراف القوزح ورامية (وطنية)
06 :11
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة (سكاي نيوز عربية) تتمة
عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
الأخبار: توظيفات ومحسوبيات و«إسقاط بالباراشوت» لزوجة رئيس الحكومة
المقاومة تعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على اهداف إسرائيلية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تُضيّق مساحة «المناطق الآمنة» في لبنان
روسيا اليوم: عمليات "الحزب" تطال تل أبيب ومستوطنات الشمال
أطلق النار على إسرائيليين... مصرع شاب لبناني في الغربة ثأرًا لأخويه!
الورقة السياسية للتيار الوطني الحر: سيادة لبنان ووحدته غير قابلين للنقاش وحصرية السلاح تتطلب رفض الاستسلام والاقتتال الداخلي والابتزاز
باسيل في لقاء موسع للتيار: الوقت للحكمة الوطنية ولبنان ليس جائزة حرب أو موضوع مقايضة (الصور بعدسة الزميل جورج الفغالي)
وزارة التربية والجامعة اللبنانية تنعيان الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور
مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي: خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم
تهديد اسرائيلي جديد لحي العمروسية في بيروت
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: هذا ما بلغه إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا
الرئيس عون معزيا باستشهاد مدير كلية العلوم وسرور: اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة
سلام: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني!
تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي
13 March 2026
-
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار
13 March 2026
-
بعيدا عن تحسين القدرة الجنسية.. فائدة طبية جديدة للفياغرا
13 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة
13 March 2026
-
عدوان إسرائيلي على النبعة والجناح والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
13 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
13 March 2026
-
حارس المكسيك لويس مالاغون يغيب عن المونديال بعد تمزق وتر أخيل
-
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
13 March 2026
-
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
13 March 2026
-
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
13 March 2026