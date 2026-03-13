المُقاومة الإسلاميّة:

- استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة|



- استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود العدوّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية

- ااستهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة