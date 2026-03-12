كتب المتحدث باسم جيش العدو عبر "اكس":

لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله



حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة.