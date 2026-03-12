التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: هذا ما بلغه إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا
12 March 2026
1 sec ago
source: tayyar.org
أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي حول أعداد النازحين والشهداء والجرحى والمساعدات الموزعة.
وأفادت وحدة الكوارث بأن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 33200. أما الشهداء فوصل إلى 687 والجرحى 1774".
Just in
20 :01
القناة 14 الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تنوي إلغاء اتفاق وقف النار في لبنان
19 :57
الحوثي: العرب لجأوا إلى البريطاني لإيقاف الخطر اليهودي الصهيوني وهو جزء من الحركة الصهيونية
19 :56
كاتس: وجّهنا الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لتوسيع نشاطه في لبنان
19 :52
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في تلة الحمامص
19 :51
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية
19 :48
غارة إسرائيليّة على بلدة كوثرية السياد في الجنوب
الرئيس عون معزيا باستشهاد مدير كلية العلوم وسرور: اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة
سلام: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني!
تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
الرئيس عون معزيا باستشهاد مدير كلية العلوم وسرور: اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة
12 March 2026
سلام: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
12 March 2026
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني!
12 March 2026
تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
12 March 2026
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
12 March 2026
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
12 March 2026
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
12 March 2026
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
12 March 2026
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
12 March 2026
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
12 March 2026