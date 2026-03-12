أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي حول أعداد النازحين والشهداء والجرحى والمساعدات الموزعة.



وأفادت وحدة الكوارث بأن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 33200. أما الشهداء فوصل إلى 687 والجرحى 1774".