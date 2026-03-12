اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، "العمل على مدار الساعة لوقف الحرب"، وقال:"إلى مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثا عن الأمان اكرر القول: كل لبنان بيتكم والدولة الي جانبكم".



وعن البيان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنيين"، قال: "هو بيان مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني"



اضاف: "المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر".



وإذ حذّر المواطنين من الأخبار المضلّلة، دان "استعمال لغة الكراهية والتحريض الطائفي من أي جهة اتى مما يُهدّد أمننا الداخلي".