كتب وزير الخارجية يوسف رجي على منصة "أكس": "رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا إلى الوزارة، وكلّفتُ الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثل انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية وخرقاً لقرارات حكومتنا".