تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
12 March 2026
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم العدو على اكس:
"الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.
حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء المبنى المحدد وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر"
Just in
18 :24
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني! تتمة
18 :14
الخارجية الإيرانية: لم يتم زرع أي ألغام في مضيق هرمز
18 :13
القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا أكثر من ٩٠ قطعة بحرية إيرانية منها أكثر من ٣٠ سفينة لزراعة الألغام
18 :10
وزير الدفاع البريطاني: ندرس خياراتنا للدفاع عن حركة الشحن في مضيق هرمز
18 :04
غارة من طيران العدو الاسرا.ئيلي تستهدف مفرق بلدة معركة شرق مدينة صور في جنوب لبنان
18 :02
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى في لبنان على قائد "فرقة الإمام الحسين" التي يستخدمها "فيلق القدس" ومسؤولين كبار آخرين
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
