أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن تعرض كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث لقصفٍ إسرائيلي من مسيّرة حربية، مما أسفر عن استشهاد كل من مدير كلية العلوم الدكتور حسين بزي، والأستاذ في الكلية الدكتور مرتضى سرور اللذين كانا في باحة الكلية الخارجية