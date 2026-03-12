زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة، يرافقه الوزير السابق صالح الغريب ومدير مكتبه أكرم المشرفية، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لآخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.



وأعرب أرسلان عقب اللقاء عن دعمه الكامل لجهود الجيش اللبناني ودوره الوطني خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، مشدّدًا على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مواجهة كل الحملات والضغوط والصعوبات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.



وأكد أنّ الجيش يبقى الضامن الأساسي للاستقرار والسِّلم الأهلي ووحدة البلاد، وأنّ قائد الجيش يجسّد في موقعه القسم العسكري الذي أدّاه في خدمة الوطن والشعب، بكل ما يحمله هذا القسم من معانٍ في التضحية والالتزام والوفاء.



كما شدّد أرسلان على أنّه لا يمكن لأي جهة أو طرف أن يزايد على وطنية قائد الجيش أو على حرصه على لبنان وشعبه، معتبراً أنّ حماية المؤسسة العسكرية ودعمها واجب وطني جامع يتقدّم على كل الاعتبارات، لما تمثّله من ركيزة أساسية في حماية الكيان اللبناني وصون أمنه واستقراره.