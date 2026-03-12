حذّر وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس لبنان من أنّ إسرائيل قد "تستعيد السيطرة على الأراضي بنفسها إذا لم تتمكّن الحكومة اللبنانيّة من منع حزب الله من شنّ هجمات ضدّ إسرائيل".

وقال كاتس، خلال اجتماع عقده مع كبار ضباط الجيش الإسرائيليّ، عقب تصعيد ميدانيّ شهدته الحدود اللبنانيّة الإسرائيليّة: "حذّرتُ الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون من أنه إذا لم تتمكّن الحكومة اللبنانيّة من فرض السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المستوطنات الشماليّة وإطلاق النار باتّجاه إسرائيل، فسنضطرّ إلى استعادة السيطرة على تلك الأراضي بنفسنا".

وأكّد أنّ "حزب الله شنّ قصًفا كثيفًا باتّجاه إسرائيل الأربعاء"، مشيرًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "ردّ بقوّة عبر استهداف مواقع في الضاحية الجنوبيّة وأهداف تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان".

وشدّد على أنّه أصدر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"، موضحًا أنّ "الهدف من هذه التعليمات هو استعادة الهدوء والأمن للمستوطنات الشماليّة".