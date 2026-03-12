كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
12 March 2026
12 March 2026
source: tayyar.org
حذّر وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس لبنان من أنّ إسرائيل قد "تستعيد السيطرة على الأراضي بنفسها إذا لم تتمكّن الحكومة اللبنانيّة من منع حزب الله من شنّ هجمات ضدّ إسرائيل".
وقال كاتس، خلال اجتماع عقده مع كبار ضباط الجيش الإسرائيليّ، عقب تصعيد ميدانيّ شهدته الحدود اللبنانيّة الإسرائيليّة: "حذّرتُ الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون من أنه إذا لم تتمكّن الحكومة اللبنانيّة من فرض السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المستوطنات الشماليّة وإطلاق النار باتّجاه إسرائيل، فسنضطرّ إلى استعادة السيطرة على تلك الأراضي بنفسنا".
وأكّد أنّ "حزب الله شنّ قصًفا كثيفًا باتّجاه إسرائيل الأربعاء"، مشيرًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "ردّ بقوّة عبر استهداف مواقع في الضاحية الجنوبيّة وأهداف تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان".
وشدّد على أنّه أصدر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"، موضحًا أنّ "الهدف من هذه التعليمات هو استعادة الهدوء والأمن للمستوطنات الشماليّة".
Just in
13 :58
القيادة المركزية الأميركية: نشن غارات "دقيقة وفتاكة" في إيران
13 :57
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة! تتمة
13 :47
وزير الطاقة الأميركي لـ" إن بي سي": العملية العسكرية في إيران ستستغرق أسابيع وليس أشهرًا
13 :46
غارة إسرائيلية تستهدف دبين في الجنوب
13 :34
مرقص يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء:- سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة
- سلام طلب من وزير الخارجيّة استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله- توجّهت بنداءَين إلى الإعلاميين منبّهًا من الفتنة واللجوء الوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة
- الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”
- سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
- إطلاق موضوع الضباط الوطنيين يضر بالمؤسسة العسكرية وهو مساس بوحدة البلد
- وزير الدفاع أشار إلى أن خبر إطلاق الضباط الوطنيين هو موضوع مريب
- القانون الجزائي هو المرجع الوحيد للمحاكمة في قضايا تمس السلم الأهلي والتهديد بالقتل وهؤلاء لا يشبهون الشعب
13 :33
القناة 15 الإسرائيليّة عن مصدر حكوميّ إسرائيليّ: سنُهاجم البنى التحتيّة في لبنان ما لم تتحرّك حكومته
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
-
12 March 2026
كاريس بشار تفتح الصناديق في برنامج «السلم والثعبان» فكيف أجابت على الأسئلة؟
12 March 2026
النرويج تعتقل 3 مشتبهين بتفجير السفارة الأميركية
12 March 2026
هل تمهد صفقة استحواذ "ميتا" على "Moltbook" لعالم يديره وكلاء الذكاء الاصطناعي؟
12 March 2026
مشرعون أمريكيون يحثون الفيفا على خفض أسعار تذاكر كأس العالم 2026
12 March 2026
رويترز: المخابرات الأمريكية تستبعد انهيار النظام الإيراني
12 March 2026
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
12 March 2026
حرب إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار في أسبوع واحد
12 March 2026
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
12 March 2026
اختبارات دم للسرطان واعدة.. لكنها ليست الحل النهائي بعد
12 March 2026